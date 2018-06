Inserita in Politica il 13/06/2018 da Direttore Giacomo Tranchida proclamato sindaco della Città di Trapani. Adesso è a Roma per promuovere la Sicilia come isola di pace Stamattina, alle ore 10.35, Giacomo Tranchida è stato proclamato sindaco della Città di Trapani. Il neosindaco si trova, intanto, a Roma. Tra poco (ore 12.45), infatti, interverrà in conferenza stampa, nella sede della Stampa Estera, insieme al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Un momento importante per discutere del tema principale del dibattito degli ultimi giorni, cioè il soccorso ai migranti che viaggiano per mare.

«Bisogna rilanciare l’idea della Sicilia come terra ed isola di pace, di vita e di speranza – commenta Giacomo Tranchida -. In questo senso, sarà importante condividere le responsabilità con altre portualità e offrire servizi di supporto, di concerto con le Autorità. Trapani, in questo senso, deve diventare la capitale delle culture nel Mediterraneo. Non ci si può far “scudo” dei più deboli, tra cui bambini e donne incinte che si trovano in mezzo al mare. Altro è il tema del confronto, anche duro, con l’Europa, volto a non lasciare l’Italia sola a fronteggiare il dramma dei flussi migratori».