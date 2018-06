Inserita in Cultura il 12/06/2018 da Direttore Conferenza stampa di Scirocco wine fest al Sanlorenzo Mercato - giovedì 14 giugno ore 10:30 Giovedì 14 giugno alle ore 10:30 al Sanlorenzo Mercato di Palermo, in via San Lorenzo 288, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Scirocco wine fest, organizzato da Tenute Orestiadi in collaborazione con l’agenzia Feedback. L’evento, dedicato alla valorizzazione dei vini dei Paesi del Mediterraneo, si terrà a Gibellina (Tp) dal 28 giugno al 1 luglio. Saranno quattro giorni tra vino e culture mediterranee con la presenza di sei paesi del Mare Nostrum: Francia, Grecia, Italia, Malta, Spagna e Turchia.

Nell’ambito della conferenza si presenteranno anche la XV edizione del "Premio Saturno, Trapani che produce” e la IV edizione del Sicily web festival, ospiti del programma dello Scirocco wine fest.

Modera l’incontro Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di gusto, media partner del festival

All’incontro parteciperanno:

- Rosario Di Maria, Presidente del gruppo Cantine Ermes – Tenute Orestiadi - Canzio Marcello Orlando, amministratore dell’agenzia Feedback - Gian Mauro Costa, giornalista e scrittore, curatore dei “Dialoghi del vino” - Massimo Marino, Presidente di Telesud, emittente organizzatrice del "Premio Saturno, Trapani che produce” - Giuseppe Pace, Presidente della Camera di Commercio di Trapani, partner del Premio Saturno - Vittoria Abbenante, conduttrice del "Premio Saturno, Trapani che produce” - Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina - Sasà Salvaggio , showman - Riccardo Cannella, regista e organizzatore del Sicily web festival

Palermo_Giovedì 14 giugno_ Sanlorenzo Mercato _ ore 10:30 Seguirà un’anteprima dello Scirocco wine fest con la degustazione di vini di Malta, Francia, Turchia e Italia e di specialità internazionali. Al Sanlorenzo Mercato le degustazioni proseguiranno sabato e domenica.