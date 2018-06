Inserita in Politica il 12/06/2018 da Direttore Augurio dei GD di Trapani a Giacomo Tranchida e ai due consiglieri dei GD Patti e Lipari. Trapani 12 Giugno 2018. Il Gruppo dei Giovani democratici di Trapani porge i migliori auguri al neo eletto sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Il risultato di questa tornata elettorale trapanese, che ci ha visto impegnati in prima persona, non lascia alcun dubbio sulla volontà dei trapanesi che hanno scelto Tranchida con oltre il 70% delle preferenze, e siamo sicuri che il nostro nuovo Sindaco sarà all’altezza dell’onere e onore che gli è stato affidato dalla cittadinanza che lo ha fortemente voluto, siamo altresì certi che nascerà una bella e costruttiva collaborazione tra i Giovani democratici e la nuova amministrazione che può vantare all’interno del consiglio due componenti del gruppo politico giovanile, Giuseppe Lipari e Marzia Patti,amici oltre che compagni politici. Due giovani che si sono spesi per questa campagna elettorale, mettendoci la faccia e sposando il progetto Tranchida, raggiungendo un brillante risultato all’interno della lista “Tranchida il Sindaco per Trapani”posizionandosi rispettivamente al secondo e terzo posto. Siamo molto orgogliosi e fieri del risultato e siamo certi porteranno avanti con orgoglio e con la grinta che li contraddistingue le problematiche giovanili, risolvendole.

Con grande stima facciamo i migliori auguri e un grosso in bocca al lupo agli amici Giuseppe e Marzia che ci daranno grandi soddisfazioni insieme al nostro sindaco Giacomo Tranchida.

Ad maiora!