Inserita in Politica il 12/06/2018 da Direttore SAHNI #WithRefugees - "GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2018" L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Dipartimento di prevenzione, U.O. Tutela della salute dei migranti e contrasto alle malattie della povertà, presenta la “Rete interistituzionale per la tutela della salute dei migranti ed il contrasto alle malattie della povertà”. La costituzione della Rete, denominata “SAHNI” (Social and Health Network Immigration) è finalizzata all’integrazione sociale, all’utilizzo dei servizi di base, alla cura e sostegno nell’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo, all’approccio olistico ai problemi del singolo, ad abbassare la soglia per favorire l’accesso di persone con particolari carenze o deboli e svantaggiate, allo sviluppo costante di attività interculturali e di scambio.

OBIETTIVI SAHNI vuole essere contenitore di attività per la salute e per l’integrazione, di dare organicità all’assistenza sanitaria costruendo percorsi di salute al fine di tenere sotto controllo il fenomeno immigrazione, sotto il punto di vista sanitario e sociale.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, SAHNI concretizza il concetto #withrefugees, scelto come tema del 2018 dall’Unhcr

Venerdì 15 giugno – CONVEGNO Ore 9,30 CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’INTEGRAZIONE (via Salemi – Trapani) Saluti istituzionali e Interventi • Francesco Di Gregorio, direttore D. P. ASP Trapani • Antonio Sparaco , ASP Tp: presentazione rete SAHNI (Social and Health Network Immigration) • Antonella Vivona, Questura di Trapani: lo sbarco • Fiorella Palumbo – Miur Trapani: le povertà educative • Salvino Amico, dirigente IC Garibaldi Salemi capofila progetto: nuove forme di tratta • Anna Giugliano, d.ssa, docente universitario La Sapienza di Roma: la medicina tribale Lectio Magistralis: “ordinaria emergenza” Mario Affronti, Policlinico Palermo

Sabato 16 giugno FESTA DELLA DEL RIFUGIATO Ore 18,30 RADUNO piazza Garibaldi banda musicale città di Erice, gruppi con magliette e bandierine, sindaci con fascia tricolore, striscioni Ore 19,00 MARCIA DELLA PACE (Casina delle Palme, via Torrearsa, Piazza vecchio mercato del pesce) Ore 20,00 – 00.00 Manifestazione serale piazza vecchio mercato del pesce. Spettacolo realizzato con la partecipazione di: • Movimento internazionale evangelico Esercito della Salvezza • Associazione Terraferma Onlus • Associazione Integra Onlus • Cas Mokarta • Cooperativa Coesi • Gruppo Percorsi • CRI • Associazione Terra Promessa