Si svolgerà domani 13 giugno alle 10 in Salita Rando una conferenza stampa dell’on. Cateno De Luca, candidato sindaco di Messina e dell’assessore alle infrastrutture Salvatore Mondello per l’avvio dei lavori di relativi al superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche della parte finale della Salita Rando. I lavori che si attendono da anni permetteranno ad un ragazzo disabile di poter raggiungere la sua abitazione con facilità senza dover essere portato a braccio. Alla conferenza saranno presenti i familiari del giovane. Il costo dei lavori, sarà sostenuto totalmente dall’Associazione “Sicilia Vera”.