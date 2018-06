Inserita in Politica il 12/06/2018 da Direttore Elezioni amministrative. Pagoto riconfermato sindaco delle Isole Egadi “E´ stata una grande affermazione consolidata dalla straordinaria vittoria in tutte e tre le isole, Levanzo, Marettimo e Favignana. Credo che il risultato sia importante e storico, dal momento che per la prima volta, dopo decenni, un sindaco viene riconfermato per la seconda volta consecutiva al Comune di Favignana. Avrò la maggioranza in consiglio comunale con 8 consiglieri eletti, tra cui anche qualche giovane: dato che mi riempie di orgoglio perché proprio i giovani in questa Lista sono stati determinanti; ne sono stati il motore. Non era facile. Adesso si riparte più determinati di prima”.

Queste le parole del sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, neo eletto alla guida dell’Arcipelago alle elezioni amministrative di ieri, domenica 10 giugno 2018.

La Lista “Per Le Egadi – Pagoto Sindaco” ha ottenuto 1543 voti complessivi in tutte le siole, superando gli altri due candidati, Salvatore Braschi e Lucio Antinoro, le cui Liste hanno rispettivamente ottenuto 1325 e 917 voti.

Gli otto consiglieri probabilmente eletti: Anna Bevilacqua, Elia Canino, Ezia Crimaudo, Ignazio Galuppo, Ignazio Lucido, Giusi Montoleone, Pietro Torrente e Rita Torrente.