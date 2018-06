Inserita in Politica il 12/06/2018 da Direttore Amministrative, Miccichè: "Forza Italia baricentro del centrodestra. Partiti di governo nazionale misero 10%" “Gli iettatori erano già pronti a scommettere che la barca sarebbe affondata e invece si ritrovano davanti l’Amerigo Vespucci. Forza Italia in Sicilia resta il baricentro dell’intera coalizione e grazie ai suoi numeri consegna le chiavi di alcuni dei municipi siciliani più importanti al centrodestra”.

Così Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia, a commento del voto.

“Se il partito del Presidente Musumeci avesse organicamente fatto parte della coalizione - continua Miccichè - avremmo ottenuto anche qualcosa in più. Indicativo, infine, il dato complessivo dei partiti dell’alleanza di Governo nazionale: un misero 10%. La sola Lega il 2%”.