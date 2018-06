Inserita in Politica il 08/06/2018 da Direttore Egadi Salvatore Braschi con Gaetano Armao a Favignana per parlare di Politica e progetti Giornata conclusiva di campagna elettorale prima del silenzio elettorale in vista delle amministrative di domenica 10 giugno p.v.. In mattinata Braschi insieme al suo staff effettuerà una passeggiata nell’isola di Levanzo. Alle 14, il Dott. Salvatore Braschi avrà il piacere di incontrare i vertici della SEA presso l’Hotel Tempo di Mare di Favignana. Alle 18 e 30, importante appuntamento a Piazza Madrice a Favignana con l’autorevole presenza del Vicepresidente della Regione Siciliana e Assessore all’Economia Gaetano Armao. Alle 22 infine, sempre a Piazza Madrice, saluti finali

di campagna elettorale del candidato sindaco Salvatore Braschi.

Salvatore Braschi commenta: «Sono stati giorni pieni zeppi di appuntamenti che ho trascorso nelle tre isole in cui sono candidato. Ho avuto modo di conoscere tanta gente nuova, tanti amici che, a prescindere dal risultato elettorale, porterò per sempre dentro il mio cuore».