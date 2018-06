Inserita in Politica il 08/06/2018 da Direttore Reina chiude la campagna elettorale in piazza “Abbiamo idee e progetti per Paceco” Il candidato sindaco di Paceco Filiberto Reina chiuderà la campagna elettorale oggi alle 21.30, in piazza Porto Salvo, con una serata al´insegna della musica e del divertimento.

Ospite l´artista Ernesto Maria Ponte.

"Sogniamo una Paceco che valorizzi il proprio patrimonio urbanistico, monumentale e ambientale per attrarre turisti che porteranno ricchezza e lavoro", dice Reina.

"Abbiamo idee e progetti per riuscirci. Metteteci alla prova e state certi che non vi deluderemo. Vi aspetto questa sera per chiudere insieme la campagna elettorale".

La cittadinanza è invitata a partecipare.