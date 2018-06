Inserita in Tempo libero il 07/06/2018 da Direttore SERATA VASCO ROSSI AL SOLEMAR La costa di Mondello come Modena Park Con le stesse atmosfere, lo stesso calore, la stessa voglia di fare rock, in nome di un solo mito: Vasco Rossi.



Sarà una totale omaggio al rocker dei rocker il concerto di sabato 16 giugno che inaugura la stagione estiva del Solemar in via Cristoforo Colombo 2109 all’Addaura a Palermo, sotto la direzione artistica del Dorian.



Si inizierà con l´apericena alle 19,30, servita al tavolo e preparata con cura dagli chef del Solemar.



Alle 22 toccherà ai Colpa D’Alfredo. La formazione, riproporrà fedelmente i classici della grande rockstar, ripercorrendo le tappe più significative della storia musicale del Komandante Blasco. La band è capitanata da Ivano Ivaskrello.



Ingresso a pagamento e solo su prenotazione, telefonando al 3807980615 o allo 0916849150.