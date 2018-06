Inserita in Cronaca il 06/06/2018 da Direttore MARSALA: NASCONDEVA NEL GIARDINO DI CASA MARIJUANA PRONTA PER ESSERE SPACCIATA. ARRESTATO DAI CARABINIERI Nella mattinata di lunedì 28 Maggio, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, GIACALONE Giovan Vito, marsalese classe ’79.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Petrosino, guidati dal Luogotenente Andrea D’Incerto, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto della coltivazione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, giungevano presso l’abitazione del Giacalone sita in Contrada Bambina, dove effettuavano una perquisizione domiciliare per la ricerca di droga. Giunti nel terreno di pertinenza dell’abitazione, ove vi erano una serie di serre, lungo la recinzione del fondo, i militari dell’Arma rinvenivano, occultata sotto una grossa busta nera in cellophane, una cesta in plastica contenente tre barattoli in vetro, tutti colmi di marijuana già essiccata e del peso complessivo di 450 gr. circa. Accanto, inoltre, i Carabinieri individuavano diversi scarti delle piante di marijuana, verosimilmente coltivate precedentemente nel medesimo terreno. Ad avvalorare questa ipotesi, i militari, nel corso della perquisizione, rinvenivano in una stanza adibita a ripostiglio, un sacchetto con all’interno diversi semi di marijuana pronti per essere piantati nuovamente, con accanto altri barattoli in vetro con tracce della medesima sostanza.

Una volta fermato, il Giacalone è stato condotto presso la Stazione Carabinieri di Petrosino dove, all’esito degli accertamenti svolti sul suo conto, è stato tratto in arresto. Il giudice Lylibetano, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Marsala ed al contempo l’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Marsala, è il risultato di numerosi servizi svolti nei comuni di Marsala e Petrosino, finalizzati all’individuazione dei canali di approvvigionamento e di spaccio nonché dei pusher incaricati della distribuzione al dettaglio dello stupefacente.