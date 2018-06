Inserita in Politica il 06/06/2018 da Direttore Partanna, l’amministrazione ringrazia l’assistente sociale Francesca Lo Coco Noemi Maggio: “Per il contributo dato al settore dei Servizi Sociali” PARTANNA. L’amministrazione comunale ringrazia la dottoressa Francesca Lo Coco che in questi mesi è stata assistente sociale al comune di Partanna. L’incarico è stato espletato grazie alla convenzione stipulata con il comune di Castelvetrano dove la stimata professionista presta servizio. “Ringraziamo la dottoressa Lo Coco – afferma il sindaco Nicolò Catania – per aver ricoperto il ruolo di assistente sociale con attenzione, impegno e sensibilità e per aver dato, in questo pur breve periodo, il suo apporto in termini di esperienza e competenza alla gestione delle problematiche delle fasce sociali più deboli”. L’assessore ai Servizi Sociali Noemi Maggio si unisce al sindaco nel ringraziare la professionista “per la disponibilità e collaborazione da subito dimostrate nell’accettare di ricoprire l’incarico sia a Partanna che a Castelvetrano. Una scelta che conferma la professionalità della dottoressa Lo Coco e il suo senso di responsabilità verso una funzione e un ruolo sociale che mirano a ridurre il disagio dei più bisognosi e degli emarginati”.