Inserita in Sport il 05/06/2018 da Direttore VIVI LO SPORT 2018. A MARSALA UNA GIORNATA MOLTO PARTECIPATA "Abbiamo messo a disposizione del CONI provinciale un´area adeguata per festeggiare questa giornata all´insegna dello sport. Bambini, giovani e adulti hanno un punto di riferimento dove svolgere attività all´area aperta, in tutta sicurezza". Lo ha dichiarato il sindaco Alberto Di Girolamo che, domenica scorsa - assieme all´assessore Andrea Baiata - ha accolto a Marsala atleti e dirigenti sportivi di diverse città del trapanese per l´iniziativa "Vivi lo Sport che Vuoi" 2018. Scherma, pallamano, rugby, basket ed altre attività sono state praticate nel Parco di Salinella, per una manifestazione celebrata a livello nazionale e che, a Marsala, ha ricevuto gli apprezzamenti per l´organizzazione anche da parte di Elena Avellone, delegato provinciale del CONI Sicilia