Inserita in Cronaca il 05/06/2018 da Direttore ALCAMO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AL CASTELLO DI CALATUBO occasioni di finanziamento per il ripristino e la valorizzazione di questo importante bene archeologico, architettonico, culturale e paesaggistico. Faremo il possibile per sollecitare gli enti competenti regionali e non solo, affinché il Castello possa avere le cure e gli investimenti che merita.

E il Sindaco Domenico Surdi “il Castello di Calatubo è parte integrante del nostro patrimonio storico/ambientale, non possiamo permettere che questo bene possa subire un ulteriore processo di degrado. Il nostro impegno sarà costante affinché il Castello possa fruire di ogni possibile intervento volto alla sua salvaguardia”.

Infine L’Assessore all’Economia Roberto Scurto rende noto che anche quest’anno, i maggiori introiti che il Comune di Alcamo incasserà dalla destinazione del 5 per mille da parte dei contribuenti verranno destinati alla valorizzazione e salvaguardia del bene monumentale ed architettonico “Castello di Calatubo”.

Il fine ultimo è quello di contribuire alla tutela del nostro patrimonio storico/ambientale e pertanto si sensibilizzano i CAF, i consulenti, i commercialisti che operano nel territorio della Città affinché svolgano un’adeguata azione di informazione al riguardo.