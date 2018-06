Inserita in Politica il 02/06/2018 da Direttore CALCIO E PROMOZIONE DEL VINO: L’ITALIA AL QUARTO POSTO AL CAMPIONATO EUROPEO IN SLOVENIA Quarto posto per l´Italia al campionato europeo del vino. Una manifestazione svoltasi quest´anno in Slovenia, all´insegna del calcio e della promozione del vino, per favorire la crescita delle aziende vinicole dei Paesi partecipanti.

Al VinoEuro2018, tra le colline del Collio sloveno, a Brda, e il nord del Paese, a Murska Sobota, hanno preso parte l´Italia, la Slovenia, la Germania, la Repubblica Ceca, il Portogallo, l´Ungheria, l´Austria e la Svizzera. Dopo le vittorie con il Portogallo e l´Austria e il pareggio con i cechi, che hanno garantito un posto in semifinale, la nazionale azzurra è stata sconfitta prima dalla Germania e poi dalla Repubblica Ceca.

La settimana di campionato ha consentito ai partecipanti di conoscere a fondo i principali produttori di vino della Slovenia, visitando le migliori cantine, e di intensificare i rapporti tra le diverse aziende. Giorni di intenso scambi di esperienze e di promozione di ben 200 etichette di vini, culminati con il Festival del Vino a Murska Sobota. Soltanto l´Italia ha avuto modo di presentare la produzione di 25 aziende piemontesi, trentine, lombarde, friulane, romagnole, marchigiane, toscane e siciliane. Una vetrina europea per i vini delle Langhe, di Pordenone, della Costa degli etruschi, del Chianti, della Maremma, del trapanese e tanti altri.

L’associazione culturale sportiva dilettantistica “Undici del Vino”, con sede a Cecina, in provincia di Livorno, è nata dodici anni fa, con l’obiettivo, coniugando le passioni tutte italiane per il vino ed il calcio, di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura del vino, dell’enogastronomia e dello sport. Un’associazione che al momento comprende aziende toscane, romagnole, marchigiane, piemontesi, lombarde, trentine, friulane e siciliane, ognuna delle quali fa scendere in campo i propri professionisti con la passione per il calcio, presieduta da Paolo Pacini e in costante espansione. Immediatamente è nata poi l’idea di un campionato europeo dei vignaioli, utile a far entrare in contatto aziende e professionisti di Paesi diversi, creando appunto virtuosi scambi di esperienze ed opinioni. Una realtà che si sta man mano allargando e che punta anche a un campionato del mondo del vino.