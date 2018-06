Inserita in Politica il 02/06/2018 da Direttore Cena tra prodotti tipici e solidarietà a Marina di Gioiosa Ionica L’ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) di Promozione Sociale, attraverso la presidenza regionale Calabria organizza la terza edizione dell´apericena di solidarietà.



L´evento si terrà a Marina di Gioiosa Ionica



I ricavati saranno devoluti, cosi come nelle precedenti edizioni, tolti i costi di gestione, per l’organizzazione di manifestazioni sociali e culturali e per sostenere le famiglie bisognose della VALLATA DEL TORBIDO.



Sarà una serata all’insegna della solidarietà e della Fratellanza dei Popoli, un momento anche di crescita personale culturale e morale per i partecipanti.



La cena che è ad inviti, su prenotazione, essendo pochi i posti disponibili.



Si invitano tutti gli interessati a prenotare "l´invito".



Attesa l´importanza dell´iniziativa sono graditi sponsor e contributi, come prevede la legge, con il rilascio della ricevuta dell’importo versato er i benefici previsti dalla normativa vigente.



La Presidenza Nazionale nel ringraziare l´amico e Presidente Regionale, dott. Gianfranco Sorbara, per la lodevole iniziativa e ringrazia tutti coloro che sosteranno sia direttamente che indirettamente l´iniziativa.



Tutti gli interessati possono prendere contatti con il Presidente Gianfranco Sorbara cell. 347514855 oppure inviare una mail cenasolidarietà@anasitalia.org