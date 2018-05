Inserita in Un caffè con... il 31/05/2018 da Direttore Discussa la Petizione dei magistrati onorari al Parlamento Europeo Magistratura onoraria si è conclusa da poco la riunione del Parlamento Europeo sulla petizione presentata dai giudici di pace italiani.



Si è tenuta, come da programma, la riunione presso il Parlamento Europeo relativamente alla petizione presentata dall´Associazione nazionale dei giudici di pace, con riferimento alla riforma della magistratura onoraria ed in particolare allo status dei magistrati in cui versano dopo circa 20 anni di attività.



I magistrati onorari oltre ad essere stati utilizzati e sfruttati, con la riforma Orlando, di fatto stato "cestinati", dopo circa vent´anni di onorato servizio a favore della giustizia e del paese.



Come è noto i magistrati onorari, insieme ai magistrati di ruolo, hanno assicurano la giustizia attraverso il lavoro quotidiano con competenza e professionale al fine di poter dare al "sistema Italia" quella certa certezza del diritto che tutti hanno sempre invocato e che il Ministero ed il governo non ha dato ai lavoratori.



Il Governo ed in particolare la riforma Orlando anziché fare tesoro della professionalità e competenza acquisita dopo tanti anni di onorato lavoro, con la riforma, di fatto ha avviato la procedura per cassare 30 anni di storia della magistratura onoraria italiana.



La petizione, inoltre, prevedeva pure la particolare situazione in cui versano, i magistrati onorari, sotto l´aspetto previdenziale e assistenziale.



Come è noto ai magistrati onorari non è riconosciuto nessuna forma di assistenza e di previdenza. Un magistrato donne che in ragione della sua natura si dove assentare per qualche mesi non è previsto alcuna forma di retribuzione o di indennizzo causando, di fatto, gravissimi disagi alle famiglia.



Il Parlamento Europeo nel prendere in esame La petizione ha di fatto bacchettate la Commissione Europea che è rimasta inerte per tanti anni pur essendo stata portata a conoscenza della grave situazione in cui versano I magistrati onorari in Italia.