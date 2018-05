Inserita in Politica il 30/05/2018 da Direttore Nello Musumeci, Presidente della Regione, ospite d´eccezione di Siamo Custonaci Dopo l´incontro con gli abitanti di Contrada Scurati, il candidato a sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica, terrà un comizio elettorale in Piazza Santuario, giovedì 31 maggio, alle ore 21.00.



Ospite d´eccezione sarà Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana.



Saranno presenti anche i candidati al consiglio comunale nella lista "SìAmo Custonaci" e gli assessori designati.



«La platea in tutti i comizi é stata attenta e numerosa, ha ascoltato con grande interesse. Una serie di proposte, concrete ed immediate, spiegate in modo diretto, con un linguaggio chiaro e comprensibile, questo è stato il nostro modo di dialogare con i cittadini, in queste settimane e così vogliamo continuare», così dichiara Giuseppe Bica, sindaco di Custonaci.