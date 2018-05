Inserita in Politica il 30/05/2018 da Direttore Sicilia. Lupo e Gucciardi: 257 pagine di emendamenti a ‘ddl collegato’, PD passerà al setaccio ogni norma “257 pagine di emendamenti che in gran parte sono ‘aria fritta’, o del tutto estranei al disegno di legge”. Lo dicono il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo ed il vicepresidente della commissione Bilancio Baldo Gucciardi a proposito del tomo di 257 pagine che contiene gli emendamenti aggiuntivi al ddl ‘collegato’.



“Insomma – proseguono Lupo e Gucciardi - il governo non ha mai ritrovato la maggioranza né i numeri necessari per superare l’esame dell’aula, e va avanti in maniera confusa e senza un progetto. Evidentemente la crisi politica del governo Musumeci è più profonda di quanto si voglia far credere. Gli emendamenti aggiuntivi al ´collegato´ devono formare specifici disegni di legge divisi per materia, così come previsto dal regolamento. Nelle commissioni di merito i parlamentari del PD passeranno al setaccio ogni norma”.



“Invitiamo il presidente Gianfranco Miccichè a prestare la massima attenzione – concludono Lupo e Gucciardi - ed evitare che qualcuno possa far rientrare dalla ‘finestra’ del ´collegato´ quello che non era riuscito a far passare dalla ‘porta’ della finanziaria”.