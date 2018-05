Inserita in Politica il 30/05/2018 da Direttore FDI pronta a sostenere la maggioranza M5S-Lega nell´interesse della patria Meloni, Fdi pronta rafforzare maggioranza M5s-Lega. Appello a Mattarella, maggioranza c´è per uscire dal caos.



Una maggioranza in Parlamento c´è, ed è formata da M5s e Lega: "Era pronta a fare un governo e aveva stipulato un contratto di governo. Noi siamo stati critici però arrivati a questo punto siamo anche disponibili a rafforzare quella maggioranza con FdI, perché crediamo che bisogna fare tutto quello che c´è da fare in questo momento per tirare fuori l´Italia dalla situazione di caos nella quale rischia di gettarsi. Presidente, ci rifletta perché non avremo molto altro tempo". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi.