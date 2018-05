Inserita in Cronaca il 28/05/2018 da Direttore ALCAMO: DOMANI SARA’ ASFALTATA VIA FLORIO Domani verrà asfaltata via Florio, arteria fondamentale all’ingresso della città.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla Pianificazione Territoriale “Stiamo procedendo alla realizzazione delle opere programmate con il DUP e con il Piano Triennale 2017/ 2019; a breve svariate opere in cantiere prenderanno il via”.

Dichiara Ferro “Entro i primi giorni del mese prossimo saranno installate le nuove luci in Piazza Bagolino, una delle principali piazze cittadine, che soffre da tempo di una carenza di illuminazione e saremo pronti prima della Festa della Patrona.