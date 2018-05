Inserita in Cultura il 28/05/2018 da Direttore PRESENTATA LA FESTA FEDERICINA 2018 Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della Festa Federicina, la manifestazione rievocativa dell’arrivo di Federico III D’Aragona, Re di Trinacria/Sicilia, nell’antico borgo di Erice.

La manifestazione si svolgerà in quattro giornate da giovedì 31 maggio fino a domenica 3 giugno 2018 con un programma ricco di vari eventi itineranti per le vie del Borgo e presso le “Torri del Balio” ed altre piazze di Erice, ed è stata ideata e programmata dall’Associazione di Cultura “Trapani: tradumari&venti” con il patrocinio del Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte.

La manifestazione avrà la sua base operativa presso le “Torri del Balio” dove sarà allestito il Villaggio Medievale con i mercanti, i giochi fanciulleschi, gli artigiani, e le varie degustazioni. Sarà coinvolto inoltre l’intero borgo di Erice, con un percorso che da Porta Trapani arriverà fino alle “Torri del Balio” con Musici, Sbandieratori ed altre attrazioni medievali ed il coinvolgimento degli operatori commerciali ericini, le strade addobbate con bandiere dai colori del regno di Trinacria.

E poi, ancora, il 2° Palio “Monte San Giuliano” con i cavalli e il “Grande Spettacolo Equestre e del Fuoco” in programma alle 21,15 di sabato 2 giugno in Piazza San Giovanni e per concludere, domenica 3 giugno, il V° Raduno dei Cortei Storici di Sicilia e il grande Corteo Regale del pomeriggio con oltre 200 figuranti provenienti dall´intera Sicilia (Buccheri, Piazza Armerina, Vicari, Valledolmo, Roccapalumba, Salemi, Castelvetrano, Cefala Diana e Mineo).

Insomma una grande festa organizzata con tante attrazioni per tutti coloro decideranno di trascorrere qualche giorno ad Erice all’insegna della cultura e della tradizione.