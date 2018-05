Inserita in Politica il 28/05/2018 da Direttore Convocato il consiglio comunale di Petrosino Il consiglio comunale di Petrosino tornerà a riunirsi lunedì prossimo (4 giugno). La seduta, in sessione ordinaria, è stata convocata dal presidente Davide Laudicina.



All’ordine del giorno sono stati inseriti cinque punti:



1) Scelta e nomina di n. 3 scrutatori;



2) Verifica della quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza ai sensi dell’art. 14 del d.l. 55/1983;



3) Individuazione dei singoli beni immobili, non strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione-redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art.58 d.l. n.112/08 convertito in legge n.133/08);



4) Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2018;



5) Bilancio di previsione triennale 2018/2020 e relativo Dup. Approvazione.



La seduta è convocata alle 18.