Inserita in Politica il 28/05/2018 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): Auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Cittadini, nuovo Presidente Nazionale dell’AIOP. “Esprimo i miei migliori auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Barbara Cittadini per la sua elezione a Presidente dell’AIOP, la più grande associazione datoriale nel campo della sanità privata, sia perché è la prima donna a ricoprire questo incarico ma anche perché conterranea capace e meritevole. Sono sicuro farà bene, in un momento delicato per tutta la sanità nazionale, nel rilancio dell’offerta sanitaria privata, oggi complemento fondamentale alla pubblica” dichiara così il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato.