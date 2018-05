Inserita in Sport il 25/05/2018 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC AL GIRO SEMPRE IN FUGA E SUL PODIO COME MIGLIOR TEAM DI IERI È proseguito anche nel giorno della tappa di Bardonecchia (la 19ª) e di Chris Froome il Giro all’attacco dell’Androni Giocattoli Sidermec.



I campioni d’Italia per la diciassettesima frazione consecutiva sono andati in fuga. La Venaria Reale-Bardonecchia, che resterà nella storia del Giro per gli 80 chilometri di fuga solitaria di un Chirs Froome eccezionale tanto da prendersi anche la maglia rosa, i corridori dell’Androni Giocattoli Sidermec hanno provato ad animarla fin dall’inizio, entrando nelle prime due azioni di giornata, inizialmente con Masnada e poi con Torres. Una quarantina di chilometri in tutto in avanscoperta, perché dietro la Mitchelton Scott di Yates non ha lasciato fare.



All’arrivo a Bardonecchia, poi, tutta l’Androni Giocattoli Sidermec, con il team manager Gianni Savio e con il direttore sportivo Giovanni Ellena, è salita sul palco delle premiazioni per ricevere il riconoscimento come miglior team della 18ª frazione, quella di ieri, da Abbiategrasso a Prato Nevoso con Mattia Cattaneo grande protagonista.



Domani il Giro per la ventesima e penultima tappa andrà da Susa a Cervinia: sono le ultime salite prima della passerella di Roma.