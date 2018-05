Inserita in Politica il 25/05/2018 da Direttore Le società a controllo pubblico: interviene il Vice Presidente e Assessore Regionale all’Economia Gaetano Armao Nell’ambito del convegno dal titolo -Le società a Controllo Pubblico- che si terrà nell’intera giornata di oggi e di domani a Villa Malfitano a Palermo, nella sessione pomeridiana odierna, con inizio alle ore 14.30, interverrà il Vice Presidente della Regione e Assessore Regionale all’Economia, Gaetano Armao.

“un importante momento di confronto e dibattito sulle società partecipate della Regione Siciliana, nella prospettiva di una reale riorganizzazione ed efficienza al servizio dei cittadini siciliani. Tema centrale dell’azione del Governo Regionale che sta intensamente lavorando, nel confronto democratico con le forze politiche presenti nel nostro Parlamento, per far si che il termine pubblico diventi reale sinonimo di servizio e sostegno ai fabbisogni del tessuto sociale e produttivo della nostra regione.” Ha così dichiarato il Vice Presidente della Regione Gaetano Armao.