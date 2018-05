Inserita in Politica il 25/05/2018 da Direttore Sabato incontro coi cittadini a Scopello, domenica comizio elettorale in villa Margherita Weekend intenso per Laura Ancona, candidata a sindaco di Castellammare del Golfo, con due importanti appuntamenti.



Il primo si terrà domani, sabato 26 maggio, alle ore 18. Laura Ancona, infatti, incontrerà i cittadini a Scopello, in piazza Cetaria, per discutere delle specifiche problematiche del luogo e delle soluzioni da individuare e attuare.



Domenica 27 maggio, poi, si terrà il comizio elettorale con contestuale presentazione della lista Idee Giuste, a supporto della candidatura a sindaco di Laura Ancona. Appuntamento alle ore 19, all’interno della villa Margherita.



LAURA ANCONA, LA SCHEDA



Trentatré anni, mamma, laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna, Laura Ancona è un avvocato penalista. È impegnata nella tutela dei diritti umani con la Fondazione “Progetto Innocenti” che si occupa di accertare errori giudiziari. Consigliere comunale di Castellammare del Golfo nell´ultima consiliatura.