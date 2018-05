Inserita in Nera il 24/05/2018 da Direttore SAN VITO LO CAPO, IL SINDACO CONDANNA L´ATTENTATO INCENDIARIO DI STANOTTE Durissima condanna da parte del sindaco di San Vito lo Capo, Matteo Rizzo, per l´attentato incendiario che la scorsa notte ha distrutto ombrelloni e lettini della ditta "Paola", che affitta anche biciclette sul lungomare del paese. Ignoti intorno all´una e mezzo di notte hanno dato fuoco alle attrezzature della ditta, sul demanio comunale davanti alla spiaggia; i danni sono notevoli. "Chi ha fatto questo è un pazzo delinquente, che non ama il paese e non rispetta il lavoro delle persone - afferma Rizzo, anche a nome della sua Giunta - Proprio ora che San Vito ospita una manifestazione internazionale di grande richiamo come il Festival degli Aquiloni, con tanti bambini che vedono il mondo a colori e bellissimo, si mette in atto un´azione criminale che colpisce i titolari della ditta, le loro famiglie, e l´intera comunità sanvitese".

Il sindaco Rizzo auspica che i responsabili vengano prontamente individuati dalle forze dell´ordine che indagano; moltissimi sanvitesi hanno avviato un´azione comune per aiutare economicamente i piccoli imprenditori vittime dell´attentato.