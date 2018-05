Inserita in Politica il 24/05/2018 da Direttore Favignana: ha aderito al protocollo della legalità Il Comune di Favignana ha aderito al protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL. PP., l’INPS e l’INAIL.



Il Protocollo è volto a rafforzare la condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici, per improntare l’azione amministrativa ai principi e alle finalità della normativa antimafia attraverso il ricorso allo strumento della certificazione antimafia ex art. 10 del D.P.R. 252/1998. L’Accordo di Programma Quadro ha lo scopo preciso di contribuire ad un’azione di prevenzione rivolta a garantire principalmente il miglioramento delle condizioni di convivenza civile e sicurezza dei cittadini e a favorire la collaborazione nella lotta alla criminalità del territorio regionale, stimolando le azioni delle amministrazioni locali su politiche integrate di governo della sicurezza con particolare riferimento alla coesione sociale e alla diffusione della legalità. Lo strumento di legalità prevede, nel dettaglio, il rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori dei finanziamenti a garanzia della massima legalità e trasparenza nell’affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche.