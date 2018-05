Inserita in Politica il 23/05/2018 da Direttore Vito Figuccio eletto nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE TRAPANI Vito Figuccio, 38 anni, sposato con 2 figli, in data 19 maggio 2018, è stato eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell’Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Trapani.

Figlio d’arte, diplomato Geometra, Amministratore Unico e socio di maggioranza dell’Impresa FI.GEO. S,r.l., costituita nel 2005, con sede a Trapani, esegue prevalentemente lavori di edilizia privata in tutta la Provincia di Trapani.

Già componente del Gruppo Giovani Imprenditori di ANCE Trapani, è stato eletto recentemente anche Consigliere Tesoriere del Gruppo regionale dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE Sicilia.