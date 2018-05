Inserita in Economia il 17/05/2018 da Direttore A MARSALA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. CONFRONTI SULLE OPPORTUNITA´ OFFERTE DA CANADA E CINA L´importanza dei temi dell´internazionalizzazione delle imprese locali è stata oggetto di incontri promossi dall´Amministrazione comunale di Marsala. Da ultimo, il sindaco Alberto Di Girolamo ha ricevuto a Palazzo Municipale l´imprenditrice Guanglin Yan, rappresentante di un tour operator dedicato al mercato cinese. Accompagnata da Tiziana Lipari (esperta regionale nell´internazionalizzazione), la Guanglin Yan ha incontrato alcuni imprenditori del settore enogastronomico, turistico e floro-vivaistico. Con loro, presenti anche l´assessore alle Attività produttive Rino Passalacqua, la delegazione cinese si è intrattenuta per valutare possibili azioni da intraprendere nel Paese asiatico. “Continueremo a favorire questi confronti che vertono sulla conoscenza dei mercati esteri, afferma il sindaco Di Girolamo, promuovendo altresì il territorio marsalese e le tipicità nostrane”. Lo scorso aprile, era stata la dott.ssa Ruggiera Sarcina - direttrice della Camera di Commercio in Canada - ad essere accolta a Palazzo Municipale, per un incontro programmato con rappresentanti dell´imprenditoria marsalese. La riunione ha principalmente riguardato l´esportazione di prodotti tipici, nonché l’utilizzo di strumenti anche mediatici per la promozione dei prodotti vitivinicoli attraverso uno specifico portale (www.wineandtravelitaly.com). Nel corso del confronto, sono stati pure approfonditi gli aspetti legati ai servizi di accoglienza nel territorio lilibetano e in quello provinciale in generale.