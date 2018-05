Inserita in Politica il 12/05/2018 da Direttore nota del deputato Galeazzo Bignami di Forza Italia "Finalmente il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha ottenuto giustizia dopo cinque lunghi anni di assenza forzata dal Senato. Oggi il Movimento politico di Forza Italia è ancor più rinvigorito. La possibilità per Berlusconi di tornare, a pieno titolo, all’interno delle Istituzioni, mette fine ad anni di amarezza, di doppi pesi e di doppie misure, consegnando agli italiani nuova fiducia ed entusiasmo in un partito che è saldo e fortemente ancorato ai valori di libertà, quei valori che da sempre il leader Silvio Berlusconi esprime con coraggio, a dispetto di quanti vorrebbero estrometterlo dalla vita politica del Paese".