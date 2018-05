Inserita in Politica il 11/05/2018 da Direttore Favignana: assegnato a Legambiente, per fini di utilità sociale, un terreno confiscato alla mafia Il Comune di Favignana nella giornata di ieri, ha assegnato, per fini di utilità sociale, un terreno confiscato alla mafia al Circolo di volontariato Legambiente ‘Isole Egadi’, che lo gestirà per la durata di tre anni. Si tratta di un terreno confiscato dalla sezione ‘Misure di Prevenzione’ del Tribunale di Trapani nel ’97, in contrada Badia, a Francesco e Vincenzo Virga, poi assegnato al Comune nel 2009 dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ed esteso 1217 mq. Il Circolo di Legambiente, presieduto da Barbara Niccolini, ha stabilito di destinarlo alla coltivazione di un orto, e di utilizzare il bene, in modo particolare, per le attività dei campi estivi di volontariato di Libera e Legambiente, coinvolgendo, inoltre, i detenuti che già in passato hanno collaborato con il Circolo locale di Legambiente, nel momento in cui sarà possibile farlo. A consegnare il bene, per conto del Comune, è stata l’architetto Francesca D’Amico.