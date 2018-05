Inserita in Politica il 11/05/2018 da Direttore Castelvetrano: i luoghi dell´anima corteo tradizionale storico Partecipazione al Corteo Storico di Santa Rita e della nobiltà Castelvetranese

Visita del centro storico, della Chiesa Madre, della Chiesa di San Domenico (la Sistina di Sicilia), del Teatro Selinus e visita delle botteghe per assistere alle fasi della produzione del Pane Nero (Presidio Slow Food)



Il Corteo Storico si snoderà per le vie del centro in tutto il suo splendore. Parteciperanno sbandieratori, tamburini e musici medievali. Durante il corteo si svolge lo spettacolo itinerante dei musici, buffoni e commedianti che con il susseguirsi di musiche strumentali e canti, intramezzati da odi e sonetti proietterà gli spettatori in pieno periodo medievale. Durante il corteo si potrà ammirare la mazza argentea denominata "Giuratoria" appartenuta per secoli al Giurato della Città di Castelvetrano e che solo in occasione di questo corteo viene posta all´ammirazione della cittadinanza dopo secoli di oblio per volere del Comitato per il Corteo storico e il Sindaco di Castelvetrano. La sfilata del corteo della Nobiltà Castelvetranese si concluderà nel sistema delle piazze con lo spettacolo di musici, buffoni e commedianti... tra danze, cunti e canti, mentre i personaggi abbigliati secondo la moda del secondo ´500, sfileranno per le strade del centro storico castelvetranese, al termine dell´esibizione davanti la Chiesa del Purgatorio, si svolgerà il consueto rito della "Proclamazione a primo principe della Città" a Carlo d´Aragona e Tagliavia. Il ricordo di questo avvenimento, per riviverne i fasti e la magnificenza, con la presenza del gruppo dei "Tamburi Aragonesi" che scandiranno la festa il rullo dei loro tamburi e lo squillo delle chiarine in sintonia perfetta del periodo storico aragonese.