Inserita in Salute il 09/05/2018 da Direttore Oltre le barriere Incontro a Trapani per il diritto all’accessibilità Abbattere le barriere mentali, sociali, giuridiche e architettoniche che procurano disagi e marginalità fra i disabili e fra chi è in situazione di fragilità. Questo lo scopo che si prefigge un gruppo di associazioni di volontariato e di organizzazioni del Terzo settore che, in collaborazione con il CeSVoP, punta a costituire degli specifici Gruppi di lavoro provinciali. Per avviare l´itinerario nel territorio trapanese, ecco un appuntamento all´insegna dello slogan "Oltre le barriere: il diritto per tutti all´accessibilità". Si svolge l’11 maggio 2018 dalle ore 15,30 presso la Casa del volontariato di Campobello di Mazara - Corso Umberto I, 180.

Dopo una breve relazione introduttiva, i presenti potranno offrire il proprio contributo all’interno dei seguenti sottogruppi di lavoro e avanzare proposte concrete sui seguenti ambiti tematici:

- Mobilità cittadina e in casi di emergenza

- Accesso ai servizi pubblici e alle località turistiche

- Strumenti di monitoraggio e proposte attraverso un osservatorio permanente

- Tecnologie

L’incontro è aperto a tutti, cittadini ed enti di Terzo settore. Per segnalare la propria partecipazione si può utilizzare il modulo online reperibile su www.cesvop.org