Salemi 'vola' il Cina dal 27 al 30 maggio La città ospite dell´International Mayor´s Forum on Tourism di Zhengzhou SALEMI - (TRAPANI) - La città di Salemi ambasciatrice della Sicilia e dell´Italia in Cina. Dal 27 al 30 maggio, infatti, Salemi, che fa parte del club dei Borghi più Belli d´Italia, sarà protagonista dell´International Mayor´s Forum on Tourism (Imft) in programma Zhengzhou, nella provincia cinese di Henan. Si tratta di un evento organizzato dal ´China National Tourism Administration´, dal ´World Tourism Organization´ e dal governo della provincia di Henan. Sono complessivamente 16 i comuni italiani che saranno presenti all'iniziativa, di questi soltanto tre sono siciliani: Salemi, Nicolosi e Castiglione di Sicilia. Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, sarà ospite del Forum di Zhengzhou, dove arriveranno anche brochure turistiche e video promozionali per far conoscere al mondo le bellezze del borgo trapanese.

“E´ una ulteriore tappa di quel percorso di promozione turistica che abbiamo intrapreso da alcuni anni e che porterà i suoi frutti nel tempo - afferma Venuti -. Dopo l´ingresso nel club dei Borghi più belli d´Italia e l´accordo con Costa Crociere, che offre ai suoi viaggiatori la possibilità di una visita a Salemi, adesso arriva la partecipazione a questo appuntamento di promozione internazionale che è importante per tutto il territorio. Saremo l´unico comune del versante occidentale della Sicilia - prosegue - e questo è per noi motivo di grande orgoglio, ma sentiamo sulle nostre spalle anche il peso di una responsabilità non indifferente. A Zhengzhou, dove saranno presenti numerosi tour operator mondiali, esporteremo non soltanto il nome di Salemi ma anche quello della Sicilia e dell´Italia".