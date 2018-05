Inserita in Economia il 09/05/2018 da Direttore EROGAZIONE IDRICA. TECNICI ANCORA IMPEGNATI PER LE ULTIME CRITICITA´ "Pur avendo tempestivamente effettuato le riparazioni dei guasti, ben quattro in una settimana, ed eseguito le manovre di sfiato, si registrano ancora alcuni disagi nell´approvvigionamento idrico. Ci scusiamo per questo con i cittadini, anche se abbiamo fatto e continuiamo a fare il possibile affinchè si giunga alla normale erogazione dell´acqua in tutte le case”. È quanto afferma l´assessore Salvatore Accardi, al termine di un ulteriore sopralluogo per verificare la tenuta della obsoleta e fatiscente rete idrica di Marsala, che tanti disagi ha provocato in questi giorni ai residenti. Pur non avendo riscontrato alcun altro danneggiamento nelle condotte, alcuni punti critici purtroppo resistono. Ma, come riferiscono i tecnici, nelle prossime ore l´emergenza idrica in queste zone della città dovrebbe volgere al termine.