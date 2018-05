Inserita in Cultura il 08/05/2018 da Direttore CASTELLO DI CALATUBO Domenica 13 Maggio, dalle 9.30 alle 17.30, la Delegazione FAI di Trapani e il gruppo FAI di Alcamo, offriranno l´occasione di visitare il superbo e maestoso Castello di Calatubo. L´appuntamento, già previsto per il 25 marzo in occasione delle Giornate Fai di Primavera e rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, rappresenta una occasione per raccogliere fondi da destinare al FAI per tutelare e valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Le visite, a contributo libero, saranno guidate dagli apprendisti ciceroni del Liceo Statale Vito Fazio Allmayer. Ci sarà inoltre la possibiltà di usufruire di un servizio navetta per raggiungere il Castello, con partenza da C/da Sasi.

Per chi arriva da Trapani o da Palermo è preferibile prendere l´uscita Alcamo est, 1° bivio direzione Alcamo, 2° bivio direzione Partinico, 3° bivio direzione Alcamo. Lì si troveranno le indicazioni del FAI