Inserita in Economia il 08/05/2018 da Direttore MARSALA: E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA PER L’AVVIAMENTO NEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO Il bando pubblicato anche all’Albo pretorio online del Comune

Fino al prossimo 31 maggio è possibile presentare la domanda per la selezione delle persone che verranno utilizzate nei Cantieri di Lavoro che la Regione Siciliana istituirà nei prossimi mesi e che saranno finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro. I soggetti selezionati, dopo un periodo di formazione, verranno impiegati in lavori di costruzione, sistemazione o manutenzione di modeste opere di pubblica utilità.

Alla selezione possono partecipare le persone di età compresa tra i 18 e 66 e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati che hanno presentato al competente Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità e hanno sottoscritto il patto di servizio.

Per i residenti nella nostra Città le domande dovranno pervenire al Centro per l’impiego di Marsala entro il prossimo 31 maggio. Subito dopo verrà formulata la graduatoria che terrà conto principalmente del minore numero dei mesi di lavoro effettuati nell’anno che precede la pubblicazione dell’avviso, del maggior carico di Famiglia e della maggiore età.

E’ possibile consultare il bando anche presso l’albo del Comune all’indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/Marsala/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione.2018.3277.2018-05-08.html