Inserita in Salute il 07/05/2018 da Direttore ASP: FORMAZIONE SU DIABETE E OBESITA´ IN ETA´ EVOLUTIVA A TRAPANI E A PANTELLERIA Al via due corsi di formazione sul “Percorso assistenziale per soggetti con obesità in età evolutiva e diabete mellito” destinati al personale sanitario e agli insegnati, indetti dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Il diabete che interessa l’età evolutiva è, nella quasi totalità dei casi, un diabete mellito di tipo 1 (DM1), caratterizzato dalla distruzione, su base autoimmune, delle beta cellule pancreatiche con conseguente deficit di insulina e necessita pertanto, obbligatoriamente, della somministrazione di insulina più volte al dì. Il DM1 è una delle più frequenti patologie croniche dell’infanzia, con una incidenza in aumento e con un elevato impatto sociale, in quanto la gestione della patologia, considerata la giovane età dei pazienti, coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare.

“L’ASP di Trapani - ha detto il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta - ha sviluppato in provincia una apposita rete di assistenza, con l’attivazione di un Centro satellite e specifici Ambulatori di gestione integrata, che prevede il coinvolgimento dei Pediatri di libera scelta. Ha anche previsto un’apposita formazione, rivolta non solo al personale sanitario, ma anche agli educatori”.

Anche l’obesità in età evolutiva è un fenomeno rilevante, in continua crescita, di difficile risoluzione. Un preoccupante dato di fatto è rappresentato dalla persistenza dell’obesità infantile nell’età adulta, con conseguente aumento dei rischi per la salute, in particolare l’aumento di patologie metaboliche e cardiovascolari.

Il primo corso di formazione, dal titolo “Sviluppo Modelli Chronic Care Model” si svolgerà nei giorni di martedì 8 e mercoledì 9 Maggio, con inizio alle ore 08.30 nel Palazzo Ulivo della Cittadella della Salute a Erice Casasanta, ed è rivolto a 30 Dirigenti Medici e Psicologi, Assistenti sociali e infermieri dell’Asp, a Pediatri di libera scelta, Medici specialisti ambulatoriali interni delle discipline di Diabetologia, Oculistica, Nefrologia e Cardiologia; e a 20 insegnanti, referenti in Educazione alla Salute, individuati dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani.

L’Asp di Trapani, in qualità di provider ECM, accrediterà l’evento per tutte le professioni sanitarie.

Il secondo corso si svolgerà a Pantelleria nello Spazio polifunzionale del Distretto sanitario, da giovedì 10 maggio per sei giornate che si concluderanno il 5 giugno, ed è destinato a 25 operatori sanitari (dirigenti medici ospedalieri e territoriali, dirigenti psicologi e infermieri dell’ASP di Trapani; assistenti sociali, anche non dipendenti) e a 25 docenti degli istituti comprensori dell’isola.

Obiettivi dei corsi, organizzati dall’Unità operativa “Formazione e aggiornamento del personale” dell’Asp, diretta da Antonella La Commare, sono: documentazione clinica, percorsi clinico – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura