Inserita in Politica il 07/05/2018 da Direttore Castellammare del Golfo: Forza Italia al fianco di Nicola Rizzo per un progetto alternativo al disastroso governo PD di Coppola Dopo un’attenta analisi della situazione politica del comune di Castellammare del Golfo, ridotto, dopo cinque anni di pessima amministrazione di sinistra, ad una condizione di grande precarietà msocioeconomica, Forza Italia vuole determinare una svolta a 360 gradi volta alla creazionedella giusta classe dirigente in grado di fare della splendida Castellammare una realtà produttiva che possa consentire ai suoi concittadini di realizzare tutti i propri obiettivi di vita.





“Per realizzare questo ambizioso disegno penso che l’ingegnere Nicola Rizzo sia la persona giusta, in quanto riuscirà a coniugare perfettamente il buon civismo con la politica intesa come sacrificio e servizio verso le comunità che si amministrano e rappresentano”, così Toni Scilla, coordinatore provinciale Forza Italia.