Inserita in Politica il 30/04/2018 da Direttore Sicilia. Finanziaria; Lupo: ruolo PD determinante per norme su lavoratori precari e sulla disabilità “Il PD esprime la propria soddisfazione per la norma sulla stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali e per quella sulla disabilità, entrambe approvate nell’ambito dell’esame della manovra finanziaria”. Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo parlamentare all’Ars, insieme con i deputati regionali del PD.



“Ci siamo impegnati sulla norma per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle autonomie locali – aggiunge Lupo – che arriva dopo l’attività che il PD ha portato avanti nella scorsa legislatura e grazie alla riforma Madia fortemente voluta dal Partito Democratico”.





“Altra norma importantissima approvata nell’ambito della finanziaria regionale – proseguono i deputati del PD – è quella sulla disabilità ed in particolare l’avvio dei progetti di vita personalizzati. Si tratta di un capovolgimento dell’approccio su questi interventi: non più ‘solo’ l’assistenza, ma una serie di misure che tengono conto della dimensione sociale e di vita della persona”.