Inserita in Cultura il 30/04/2018 da Direttore Al Tempio Hera di Selinunte, i più grandi percussionisti. Arrivati conservatori da tutto il mondo A Selinunte i più grandi percussionisti. Arrivati l’indiano TrilokGurtu, il greco Thedor Milkov, il tedesco Benny Greb, il danese Gert Mortensen, conservatori di tutto il mondo



Domani il Canto per la Pace al ritmo di carillon e suoni tribali. Sullo sfondo il Tempio di Hera, il mare, la costa africana.



Partigno: “Un grande Festival che vedrà insieme popoli diversi, da quello indiano a quello africano a quello asiatico, con tamburi e marimba. Si suonerà ai Templi ma anche nei pub di Selinunte la notte. Oggi, alle ore 18 sarà la volta dei più innovativi percussionisti d’Europa. Questa sera, per la borgata marinara di Selinunte, arriverà la Batucada brasiliana”.



Caruso : “ Pleiades, composizione musicale di Iannis Xenanakis è davvero un omaggio a questa antica città greca la cui armonia del paesaggio e dell’architettura dorica continua a ispirare la poesia, le arti, la musica”



Oggi 30 Aprile suoneranno insieme il Conservatorio di Pamplona e il Conservatorio di Messina un Canto per la Pace scritto in forma inedita dalla compositrice siciliana Maria Grazia Armaleo dal titolo “Sélinu Ároma (in latino), Sélinou Árwna (in greco), Σέλινου άρωμα (in greco antico).Con ben 1000 musicisti di culture diverse .



“Puntare sulla bellezza e portare musiche in un territorio che merita altezze molto più alte di quelle che normalmente si vedono. questo è 1000 Beats. La scommessa musicale di percussioni, ritmo, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, in una scenografia unica al mondo in cui studenti, professori, artisti internazionali si ritrovano insieme per ricreare lo spirito dell’antica Accademia Greca in cui si imparava vivendo, condividendo momenti di vita e non dietro una scrivania. Il tutto con la formula Accademia che è anche la forma Festival. Si inizia la mattina con le lezioni, si prosegue al pomeriggio con i laboratori, la sera con i concerti, la notte le jam sassion nei pub della Borgata Mrainara. Penso che sia un Festival adatto a tutti, non solo ai musicisti ai quali sono dedicate le sessioni accademiche, ma aperto a tutti coloro che vogliono lasciarsi coinvolgere dal ritmo incalzante dei tamburi, dalle melodie della marimba. Oggi, tra poche ore, avremo tra le vie di Selinunte la Batucada, sfilata dei tamburi tipica del Brasile con un gruppo di Mazara del Vallo per coinvolgere sempre di più la gente comune”. Lo ha dichiarato Emmanuel Partigno, Direttore Esecutivo del “1000 BEATS, EUROPEAN DRUM & PERCUSSION ACADEMY







“A Selinunte i più importanti percussionisti internazionali come ad esempio l’indiano TrilokGurtu una leggenda delle percussioni etniche, ma anche Benny Greb uno dei batteristi più ricercati a livello mondiale, poi Simone Rubino,giovanissimo percussionista che ha già suonato in tutto il mondo - ha proseguito Partigno - e che ha debuttato da solista con l’Orchestra Nazionale della Rai e con la Wienner Philharmoniker. A Selinunte anche il greco Thedor Milkov, un virtuoso marimbista che esegue sulla marimba un programma suonato al pianoforte ed al clavicembalo. Abbiamo sia insegnanti che studenti da tutto il Pianeta. La Sicilia di nuovo come bacino culturale internazionale. Selinunte, in questi giorni è davvero la capitale mondiale delle percussioni. La mattina master – class con musicisti e professionisti di fama internazionale. Al pomeriggio i laboratori musicali e la sera i concerti. Sempre oggi, Domenica 29 Aprile avremo diversi solisti, batteristi e gruppi che si esibiranno dinanzi ad una giuria accademica internazionale. Si tratta dei più innovativi percussionisti e batteristi d’Europa. Il concerto chiamato PYPR INNOVATION LAB sarà un laboratorio sperimentale dove verranno messe in scena dal vivo le creazioni più originali nel campo del ritmo: composizioni, strumenti, improvvisazioni estemporanee eseguite e suonate da musicisti solisti o in ensemble”.







Le melodie della marimba ai Templi



“Per gli amanti del ritmo: studenti e professori dei Conservatori, artisti di fama mondiale o anche semplici appassionati disposti a lasciarsi emozionare dal tamtam dei tamburi e dalle melodie della marimba si tratta di un evento molto atteso – ha proseguito Emanuel Patrigno - ed infatti, in queste ore stiamo trasformando il piccolo borgo di marinai di Selinunte in un “Villaggio Globale”, uno scambio interculturale tra i musicisti nella veste di turisti e la gente del posto, una grande cerimonia laica come già avveniva ai tempi dei greci che usavano accompagnare con strumenti percussivi i raduni religiosi sulla collina orientale dei templi”.







Concerti ma anche lezioni e laboratori



“Domani mattina le lezioni accademiche con il percussionista indiano TrilokGurtu, cinque volte vincitore del Downbeat Critics Poll come miglior percussionista al mondo e candidato per i BBC World Music Awards, dal marimbista greco Thedor Milkov, dal batterista tedesco Benny Greb – ha proseguito Partigno - e dall’italiano Simone Rubino per il set percussion, ma anche laboratori di perfezionamento in Body Percussion con Marzia Grazia Armaleo del Conservatorio di Messina ed in Rullante classico con Gert Mortensen della Royal Academy of Music di Copenmaghen. Poi alle ore 18 tutti i musicisti insieme nel Concerto per la Pace con ritmi diversi. La notte, musicisti di culture diverse tutti insieme nei pub di Selinunte per la jamm sassion. Il Comitato scientifico è formato da membri del calibro di Bernhard Wulff del Conservatorio di Friburgo in Germania, lo stesso Mortensen e due direttori artistici siciliani quali Luca Bruno e Nino Errera”.



Un grande evento Patrocinato dal Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani e dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e dalla Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen











“La splendida composizione musicale, Pleiades che è stata immaginata lo scorso anno proprio a Selinunte ed è stata presentata quest’anno, è davvero un omaggio a questa antica città greca la cui armonia del paesaggio e dell’architettura dorica continua a ispirare la poesia, le arti, la musica. La prima parte dell’opera, suonata con uno strumento inventato per questa composizione, cioè tubi a sezioni quadra che richiamano il clangore delle armi antiche, sembrano proiettare Selinunte in una mappa celeste che si identifica con la costellazione del Toro, assunta a modello ispiratore dal musicista greco Iannis Xenanakis , autore del brano. Selinunte, modello insediativo dell’urbanistica greca pare riflettere sulla terra la perfezione del moto degli astri, qui ogni spettatore sembra far parte anch’esso della via lattea, vibrante al suono dei timpani che penetrano in profondità fino a raggiungere il cuore. Il concerto di apertura dei 1000 Beats, tenutosi ieri sera, lascia ben sperare per il proseguo dei prossimi due giorni. Abbiamo scommesso e forse abbiamo fatto bene.