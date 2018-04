Inserita in Politica il 27/04/2018 da Direttore Dall´8 al 13 Maggio, tanti appuntamenti che avranno il loro clou nella giornata di venerdì 11, ricorrenza dello storico Sbarco dei Mille Nel Complesso San Pietro di Marsala, il sindaco Alberto Di Girolamo e gli assessori Andrea Baiata, Clara Ruggieri e Salvatore Accardi hanno oggi illustrato alla Stampa le Manifestazioni Garibaldine 2018. Promosse da Amministrazione comunale, Regione Siciliana e FIV, l´organizzazione tecnica curata dal Comitato Circoli Velici Lilybetani si avvale anche del contributo di diversi sponsor che credono nella valenza promozionale degli eventi in programma. Dall´8 al 13 Maggio, tanti appuntamenti che avranno il loro clou nella giornata di venerdì 11, ricorrenza dello storico Sbarco dei Mille. Nel Monumento a loro dedicato, infatti, si svolgerà la cerimonia di apertura delle Celebrazioni per il 158° Anniversario della spedizione a Marsala condotta dal generale Giuseppe Garibaldi: sarà una veleggiata inaugurale, nel mare antistante il Monumento ai Mille, che saluterà Autorità e Cittadini che interverranno. “Anche quest´anno, sottolinea il sindaco Di Girolamo, sarà il mare protagonista delle Manifestazioni, oltre agli appuntamenti curati dagli Assessorati alla Pubblica istruzione e alle Politiche culturali. Non dimentichiamo però che l´11 Maggio è anche una triste data per Marsala e, per questo, invito tutti ad essere presenti a Villa Del Rosario”. Il riferimento è all´11 Maggio 1943, data in cui un bombardamento causò la morte di oltre mille civili e che la Città ricorda con la stele commemorativa di via Frisella. Gli eventi culturali sono stati illustrati dall´assessore Ruggieri (“sempre costruttiva la collaborazione con il Centro studi garibaldini che predilige la divulgazione della storia tra i giovani”); mentre su quelli sportivi si è soffermato l´assessore Baiata. L´evento che caratterizzerà il 3° Trofeo velico “Challenge Marsala” sarà il Campionato Italiano di Kite Freestyle. La Federazione Italiana Vela, infatti, ha scelto Marsala quale prima tappa della competizione nazionale, individuando nella Laguna dello Stagnone lo spot ideale. “Un luogo battuto dai venti, conosciuto dagli appassionati di tutto il mondo anche per la sua bellezza, afferma l´assessore Baiata. Il campo di gara, infatti, è lo specchio d´acqua che lambisce le isole di Mozia e Santa Maria, a poche miglia dalle Egadi. Per questo, ci attendiamo tanti kiters ma anche tanti turisti che seguiranno le gare e faranno visita alla nostra città”. Il programma, qui allegato, si aprirà l´8 maggio con la mostra dei calendari storici nel Palazzo VII Aprile; si concluderà domenica 13 al Monumento ai Mille con l´assegnazione del 3° Trofeo “Garibaldi Challenge”. Tra gli altri appuntamenti, si segnalano: “L´Intitolazione di una Piazza al Sen. Gen. Giulio Ingianni, lo spettacolo teatrale “Inchiesta sulla Spedizione dei Mille” , il convegno “Le convergenze parallele: Crispi, Garibaldi e l’impresa di Marsala”, la mostra di stampe antiche ”Marsala, Garibaldi e i Mille”, la ”Sfilata in Costumi d’Epoca (‘800) e il”Raduno Ferrari Club Palermo”.