Inserita in Cronaca il 27/04/2018 da Direttore TRAPANI: ARRESTATI DAI CARABINIERI GLI AUTORI DEL FURTO DELLA CASSAFORTE DEL COMUNE DI TRAPANI Questa mattina, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani, diretti dal Tenente Roberto Lunardo, hanno tratto in arresto in esecuzione di un’ Ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, per il reato di ricettazione in concorso, i responsabili del furto della cassaforte in ferro rubata la notte tra il 17 e il 18 gennaio U.S. presso gli uffici della delegazione del Comune di Trapani sita in Largo San Francesco.

A finire in manette:

- LIPARI PIETRO, ericino classe 83, gravato da precedenti di polizia, colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione;

- SALERNO IGNAZIO, trapanese classe 61, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere;

- SANSICA DANILO, ericino classe 99, gravato da precedenti di polizia, colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani.

Nello specifico, il 18 gennaio scorso, giungeva presso la locale Centrale Operativa la segnalazione del furto della cassaforte degli uffici della delegazione del Comune di Trapani. L’immediato l’intervento di due equipaggi dell’Arma sul posto e nelle vie limitrofe la sede comunale permetteva di individuare 3 persone nei pressi di Piazzetta Catito, davanti un’abitazione diroccata, a bordo di un autovettura sulla quale veniva rinvenuta parte della refurtiva contenuta nella cassaforte: soldi pari a euro 3.065 in banconote di vario taglio ed euro 415.95 in monete contanti nonché documenti chiaramente appartenenti al Comune di Trapani e pacchi di carte di identità ancora confezionati.

Le operazioni di perquisizione, che venivano estese presso l’abitazione abbandonata, consentivano ai militari di rinvenire la cassaforte divelta priva del suo contenuto e sottoposta, unitamente ai veicoli, a sequestro.

I tre soggetti venivano da subito denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione in quanto colti non in flagranza di reato e, a seguito di un articolata attività di indagine portata avanti dal N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Trapani e coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Francesca URBANI, sfociata nell’ ordinanza di custodia cautelare.

L’ indagine condotta dagli uomini dell’Arma, oltre a portare all’arresto dei tre malviventi, ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, tra cui le carte d’identità in bianco di proprietà del comune di Trapani, così scongiurandone l’assai probabile ed incontrollata immissione sul mercato nero.