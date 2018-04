Inserita in Sport il 27/04/2018 da Direttore I Pattinatori Trapanesi si sdoppiano dai Campionati Provinciali agli Italiani Master Over 30 A San Giovanni La Punta nei recentissimi Campionati Regionali su pista del 15 Aprile, Incandela Nicolas, per la categoria giovanissimi ha conquistato un oro nella specialità 5g in linea ed un argento nella destrezza 2.



Soddisfacenti risultati per tutto il resto della piccola ciurma dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi: Cavataio Gaia, Gammicchia Giacomo, Maranzano Davide, Palumbo Sofia, Sansica Chiara, Sarracino Greta, Di Bella Adriano e La Commare Antonio che hanno portato la società rotellistica granata ha conquistare un buon 7° posto nella classifica, da non trascurare la divertente passeggiata dimostrativa dei Cuccioli Cavataio Nora e Strazzera Samuele, quest’ultimo figlio d’arte.



Domenica 29 Aprile 2018 arriva il tradizionale Campionato Interprovinciale Strada, aperto a tutte le categorie, che si svolgerà nel Parcheggio Comunale di Via Ilio in Trapani, indetto dal Comitato Regionale F.I.S.R. Sicilia ed organizzato dal Delegato Provinciale.



L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi si presenterà all’evento con ben 40 iscritti alla manifestazione di cui 30 Atleti per l’Agonismo e 10 Primi Passi:



Primi Passi: Avella Miriam, Candela Martina, Sansica Maristel, Sansica Benedetta, Toscano Alessia, Di Genova Giulia, Incandela Azzurra, Spinnato Giorgio, Cavataio Nora e Strazzera Samuele;

Giovanissimi: Cavataio Gaia, Pipitone Dalila, Miceli Martina, Incandela Dalila, Ruggirello Chiara, Candela Marco, De Martino Jonathan, Domingo Gabriele, Gammicchia Giacomo, Incandela Nicolas e Maranzano Davide;

Esordienti: Sansica Chiara, Sarracino Greta, Palumbo Sofia, Mancuso Giada, Coppola Marzia: Di Bella Adriano, La Commare Antonio, Gabriele Riccardo, Mancuso Giuseppe, Gervasi Marco e Coppola Vito;

Ragazzi 12: Scialabba Giulia, Scaduto Elisia, Criscenti Jennipher e Candela Kevin;

Ragazzi: Verme Eliana;

Allievi: Tartamella Elena e Romano Mattia;

Juniores: Maradei Chiara.

Alle ore 09.30, dunque, i Pattinatori Trapanesi capitanati dall’infaticabile Coach Valentina Incandela, avrà inizio un’importante impegno sportivo nella Città di Trapani, sfilando davanti ai propri genitori, parenti ed amici ed a quanti vorranno prendere parte all’avvincente manifestazione.



Ma non finisce mica qui! Il primo maggio in quel di Ferrara, in Piazza Ariostea si disputerà il Campionato Italiano su Strada dedicato alla Categoria Master “Trofeo del Lavoro” ove prenderà parte alla spettacolare manifestazione in un percorso stradale da "brivido" l’over 30 Giuseppe Strazzera (nella foto in riquadro con l’amico Piergiuseppe Pantiri della Cardano Inline over 50) .



Forza Pattinatori Trapanesi testa, gambe e cuore ………rigorosamente GRANATA!!