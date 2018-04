Inserita in Tempo libero il 27/04/2018 da Direttore SAN VITO LO CAPO, UNA STAGIONE TURISTICA PIENA DI EVENTI Manifestazioni culturali, ricreative e sportive per tutti i gusti e tutte le età: l´Amministrazione comunale di San Vito lo Capo non ha voluto venire meno agli impegni assunti con i turisti e i residenti, e per la stagione 2018 ha preparato un calendario di eventi che copre l´intero arco delle vacanze, da aprile a novembre.



Il programma degli appuntamenti è stato presentato alla Stampa questa mattina nel corso di un incontro tenutosi nella sede dell´Assindustria di Trapani. "Anche se il nostro mandato scade tra poco più di un mese – ha detto il sindaco Matteo Rizzo – abbiamo voluto organizzare pure quest´anno una serie di eventi che possano coinvolgere tutti, grandi e piccoli; la nuova Amministrazione, quale che sia, non avrebbe avuto il tempo di programmare alcunché e il paese avrebbe dovuto abdicare al ruolo di catalizzatore culturale e ricreativo che da anni riveste".



Accanto al sindaco Rizzo c´erano l´assessore alla Cultura e Turismo, Maria Cusenza, e gli organizzatori dei singoli eventi; a coordinare i lavori dell´incontro con la stampa è stato Ninni Ravazza, esperto del sindaco per le attività culturali.



In realtà la stagione delle manifestazioni si è già aperta l´8 aprile con la settima edizione della "trapaniman113" che ha visto la partecipazione di decine di sportivi; gli appuntamenti che seguiranno abbracciano praticamente tutti i settori:



- dal 16 al 19 maggio la spiaggia dorata della Costa Gaia ospiterà per la prima volta il Campionato Studentesco di Beach Volley, un evento sportivo che raccoglie sempre maggiori adepti:



- dal 23 al 27 maggio torneranno a volare sui cieli sanvitesi gli aquiloni per la decima edizione del "Festival Internazionale degli Aquiloni";



- nel fine settimana 25/27 maggio si terrà anche la settima edizione di "Sport Zero Barriere", una manifestazione che a San Vito continua a ottenere sempre maggiori consensi;



- dal 13 al 15 giugno il paese sarà in festa per il Santo Patrono: cerimonie religiose e ricreative che culmineranno, la sera del 15, con il tradizionale sbarco sulla spiaggia del Santo accompagnato dalla flotta peschereccia e da tanti natanti da diporto;



- altro evento che di anno in anno raccoglie sempre maggiori partecipanti è il "Torneo di Scacchi Giganti" che si tiene nella piazza Carlo Barbera (ex piazza Marinella) nei mesi da giugno a settembre;



- in luglio e agosto si svolgeranno gli incontri letterari di "Libri, Autori e Buganville" curati da Giacomo Pilati, giunti alla 19ma edizione;



- dal 6 al 15 luglio si svolgerà il "Documentary Film Festival", altro appuntamento fisso (è giunto alla decima edizione) che vedrà la proiezione dei più bei filmati in difesa dell´ambiente;



- la cultura e la tradizione gastronomiche legate al mare e alla olivicoltura saranno i protagonisti di "Baglio, Olio e Mare" che si terrà nella Baia Santa Margherita i giorni 3/5 agosto, per l´ottavo anno consecutivo;



- una novità assoluta quest´anno sarà il "Vertical Summer Tour", musica e divertimento soprattutto per i giovani, che si svolgerà nella spiaggia del paese dal 13 al 15 agosto;



- il 20 e 21 ottobre la manifestazione sportiva "Triathlon Sprint Memorial Roberto Miceli" richiamerà tantissimi sportivi;



- le falesie di Cala Mancina saranno il teatro del San "Vito Climbing Festival" che vedrà i rocciatori in azione dall´1 al 4 novembre, per la manifestazione che chiuderà gli eventi programmati.



L´appuntamento più importante dell´estate sanvitese resta, comunque, il Cous Cous Fest che quest´anno celebra la 21ma edizione, dal 21 al 30 settembre.



Una festa di sapori e civiltà che celebra il cous cous come piatto della pace, comune a tantissime culture, capace di fare incontrare a San Vito Lo Capo dieci Paesi diversi all´insegna dell´integrazione e dello scambio. Un evento magico che promuove un confronto tra Paesi dell´area euro-mediterranea e non solo, prendendo spunto dal cous cous, piatto "giramondo" simbolo di meticciato e contaminazione. La gara gastronomica si disputerà tra chef di 10 Paesi diversi; la Festa prevede inoltre cooking show con i maggiori esponenti della cucina italiana, incontri culturali e sfide di cucina. E, al tramonto del sole, un calendario di concerti e spettacoli da non perdere che animeranno le serate dell´evento. Il Cous Cous Fest è organizzato dall´agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune.