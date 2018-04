Inserita in Economia il 27/04/2018 da Direttore MARSALA, RETE IDRICA: NUOVO GUASTO IN VIA BUE MORTO Nuovo guasto alle rete idrica di Marsala. Mentre era in fase di ultimazione la riparazione del danno alla conduttura di via Tunisi, l´Ufficio Tecnico comunale è dovuto intervenire in via Bue Morto, nel versante sud del territorio: è la strada che, da via Mazara, si interna verso le contrade Berbarello/Bambina. Si tratta della stessa linea che soddisfa l´approvvigionamento idrico sia nel centro urbano che nel versante nord del territorio e, purtroppo, comporterà il prolungarsi dell´interruzione della erogazione dell´acqua nelle suddette zone.

Nella tarda mattinata di oggi si attendono ulteriori aggiornamenti dai tecnici comunali.