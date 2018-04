Inserita in Cultura il 27/04/2018 da Direttore Giuliana De Sio a Palermo per uno stage di recitazione e una serata di gala con Shakespeare academy il 22 giugno Attrice di cinema, fiction e teatro. Innumerevoli premi vinti. Riferimento per chiunque voglia entrare nel mondo dello spettacolo e fare l’attore.



Questa è Giuliana De Sio, l’attrice “eterna ragazza” che da più di 40 anni è un simbolo per l’Italia di qualità nel campo della recitazione e non solo.



L’interprete salernitana sarà il 22 giugno a Palermo, protagonista di un doppio appuntamento pubblico, dove insegnerà i segreti del suo talento.



Prima tappa alle 10 nella sede della Shakespeatre Theatre Academy - diretta da Tony Colapinto - in corso Calatafimi 382, dove la De Sio sarà protagonista di uno stage di recitazione a pagamento a numero chiuso. Per candidarsi, inviare curriculum, documento identità e foto asegreteria@shakespeareacademy.it. Al termine dello STAGE verrà rilasciato attestato di partecipazione.







Alle 19 La De Sio si sposterà al Noviziato dei Crociferi i via Torremuzza 21, ospite d’onore della cerimonia di gala di fine anno della Shakespeare academy, dove saranno dati i diplomi agli allievi della scuola: Nanaji Shakya, Angelica Lauria, Mario Clames, Giulia Gullo e Alessia Ruggeri. Interverranno: attori, registi e rappresentanti delle istituzioni.







L’ingresso è a inviti che si possono ritirare nella sede della scuola.



Per ulteriori informazioni e costi dello stage, si può telefonare al numero 342 61 96 119 o visitare il sito Internet www.shakespeareacademy.it .