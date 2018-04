Inserita in Sport il 26/04/2018 da Direttore Al ‘Nino Vaccara’ incontro di calcio benefico tra i club di Inter, Milan e Juventus di Mazara del Vallo Iniziativa benefica organizzata dall’Associazione Abilmente Uniti con la collaborazione dell’Associazione Corro per Dà e il patrocinio della Città di Mazara del Vallo.



Sabato 28 aprile dalle 09,00 sul manto erboso dello Stadio Nino Vaccara si affronteranno i tifosi iscritti nei club di Inter, Milan e Juventus in un triangolare nel corso del quale a prevalere deve essere lo spirito di fratellanza e di altruismo e il cui unico scopo è quello di raccogliere fondi per la realizzazione di progetti estivi in favore di soggetti autistici.



Prima del fischio d’inizio la giovane Ouiam El Mrieh canterà live l’Inno Nazionale.



La cittadinanza è invitata a partecipare.